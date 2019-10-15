В Раду на заседание пришли школьники. Видео

15 октября, 2019, 13:00

Во вторник, 15 сентября, на пленарное заседание Верховной Рады пришли школьники

Об этом передает Еспресо.TV

"Сегодня у нас в гостях дети. Давайте их поприветствуем. Приходите к нам", - обратился к школьникам глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

После этого глава парламента поздравил с днем рождения народного депутата от "Слуги народа" Петра Павловского.

Также Разумков поделился с парламентариями опытом общения со школьниками:

"У меня была возможность пообщаться на прошлой неделе с детьми одной из киевских гимназий. Парадоксально, но дети ставили такие вопросы, которые не ставят взрослые. Столь взвешенные, глубокие, умные, сбалансированные, что диву даешься. Хочу напомнить и себе, и вам, для кого мы работаем в этом зале ".