В Остроге состоялась лекция в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"

15 октября, 2019, 11:36

В субботу, 12 октября, в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность" состоялась открытая лекция украинского журналиста и публициста Виталия Портникова для студентов Национального университета "Острожская академия"

Во время лекции присутствовали более 180 слушателей, среди которых: студенты, преподаватели, представители местной власти и гражданского общества.

Основная цель лекций - повышение качества, объективности, незаангажированности медиаконтента и, как следствие, повышение уровня критического мышления и объективности оценок украинцами информации и событий. Общество должно быть хорошо осведомлено о событиях в стране и мире, и полученная информация должна быть максимально честной, справедливой, без искажения информации. Доверие общественности должно быть приоритетным направлением в работе медиа.

На базе лекции будет выработана телеверсия, которая будет показана в эфире медийного партнера проекта - телеканала Еспресо.

Следующая лекция будет проводиться в городе Харьков. Другими городами, где планируется проведение мероприятий, будут Днепр, Винница и Киев.

Мероприятие организовано ОО "Всеукраинский демократический форум", при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Организационный партнер - НУ "Острожская академия". Медиапартнер мероприятия - телеканал Еспресо.

Фото: Леся Касияненко