В Остроге состоялась лекция в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"
Во время лекции присутствовали более 180 слушателей, среди которых: студенты, преподаватели, представители местной власти и гражданского общества.
Основная цель лекций - повышение качества, объективности, незаангажированности медиаконтента и, как следствие, повышение уровня критического мышления и объективности оценок украинцами информации и событий. Общество должно быть хорошо осведомлено о событиях в стране и мире, и полученная информация должна быть максимально честной, справедливой, без искажения информации. Доверие общественности должно быть приоритетным направлением в работе медиа.
На базе лекции будет выработана телеверсия, которая будет показана в эфире медийного партнера проекта - телеканала Еспресо.
Следующая лекция будет проводиться в городе Харьков. Другими городами, где планируется проведение мероприятий, будут Днепр, Винница и Киев.
Мероприятие организовано ОО "Всеукраинский демократический форум", при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Организационный партнер - НУ "Острожская академия". Медиапартнер мероприятия - телеканал Еспресо.
Фото: Леся Касияненко
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