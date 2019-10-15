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Espreso.tvОбществоВ Одессу прибыл ракетный эсминец ВМС США "Портер"

В Одессу прибыл ракетный эсминец ВМС США "Портер"

Посещение американским эсминцем Черного моря - плановое мероприятие, демонстрирующее приверженность Вашингтона свободному судоходству

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

Это уже седьмой визит американского военного корабля в Черное море с начала 2019 г. и второй - в Одессу, первый состоялся в августе. В прошлом году эсминец участвовал в ежегодных учениях "Си Бриз-2018".

Посещение американским эсминцем Черного моря - это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона свободному судоходству.

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Во время визита американского эсминца в Одессу в рамках украинского-американского двустороннего сотрудничества состоится ряд запланированных мероприятий, в частности он примет участие в тренировках типа PASSEX и традиционно, между экипажами кораблей двух стран состоятся спортивные соревнования.

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"Портер" - 28-й корабль класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) ВМС США, названный в честь знаменитой американской династии морских офицеров. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут размещаться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

 

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