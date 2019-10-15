В Нацбанке показали, сколько наличности находится "на руках" у каждого украинца

15 октября, 2019, 10:53

В наличном обращении по состоянию на 1 октября находится 391 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Тенденцию с уменьшением количества наличных денег в НБУ связывают со стабильным трендом на рост популярности безналичных расчетов.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября в наличном обращении находилось 13,3 млрд штук монет (2,5 млрд грн) и 2,8 млрд штук банкнот (388,4 млрд грн).

Среднее количество банкнот на одного украинца - 67, среднее количество разменных и оборотных монет - 316.

Больше по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 гривень (22,5%), среди монет - 10 копеек (28,8%).

"За первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов в результате их изъятия из обращения с 1 октября 2019 г. Всего в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет", - говорится в сообщении.