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Espreso.tvОбществоВ Минске задержали экс-сотрудницу российской "фабрики троллей", которая находится под санкциями США

В Минске задержали экс-сотрудницу российской "фабрики троллей", которая находится под санкциями США


фото: rfe
В столице Беларуси Минске задержали россиянку Анну Богачеву

Об этом сообщает Медуза.

В 2018 году Богачеву включили в список американских санкций из-за работы в Агентстве интернет-исследований, известном как "фабрика троллей".

Отмечается, что Богачеву задержали по запросу США вечером 13 октября в одном из отелей.

Россиянка ехала отдыхать вместе с мужем и ребенком, отметил источник. После задержания Богачева связалась с консульством России в Беларуси.

Официального подтверждения задержания Богачевой нет.

Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей", внесено в список санкций США из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Обвинения выдвинул специальный прокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование "российского дела".

По данным прокуроров, агентство контролируется российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который имеет тесные связи в российских военных и политических кругах.

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