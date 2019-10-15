В Минске задержали экс-сотрудницу российской "фабрики троллей", которая находится под санкциями США
Об этом сообщает Медуза.
В 2018 году Богачеву включили в список американских санкций из-за работы в Агентстве интернет-исследований, известном как "фабрика троллей".
Отмечается, что Богачеву задержали по запросу США вечером 13 октября в одном из отелей.
Россиянка ехала отдыхать вместе с мужем и ребенком, отметил источник. После задержания Богачева связалась с консульством России в Беларуси.
Официального подтверждения задержания Богачевой нет.
Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей", внесено в список санкций США из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Обвинения выдвинул специальный прокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование "российского дела".
По данным прокуроров, агентство контролируется российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который имеет тесные связи в российских военных и политических кругах.
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