В Киеве произошла поножовщина в хостеле: трое раненых

15 октября, 2019, 16:09

В киевском хостеле на Соломенке произошла драка между жителями хостела из-за бытовой ссоры, трое мужчин получили ножевые ранения

Об этом сообщает пресс-служба киевской нацполиции.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили четырех мужчин, трое из которых - с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами из-за перестановки мебели в комнате возникла ссора, которая затем переросла в драку. В конфликт вмешались еще двое жителей, которым злоумышленник нанес несколько ударов ножом, а затем фигурант сам себе нанес ножевое ранение живота", - говорится в сообщении.

Правонарушитель - 31-летний иностранец, который жил в Киеве. Следователями открыты производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.