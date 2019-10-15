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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошла поножовщина в хостеле: трое раненых

В Киеве произошла поножовщина в хостеле: трое раненых


фото: kyiv.npu.gov.ua
В киевском хостеле на Соломенке произошла драка между жителями хостела из-за бытовой ссоры, трое мужчин получили ножевые ранения
Об этом сообщает пресс-служба киевской нацполиции.
 
"На месте происшествия правоохранители обнаружили четырех мужчин, трое из которых - с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами из-за перестановки мебели в комнате возникла ссора, которая затем переросла в драку. В конфликт вмешались еще двое жителей, которым злоумышленник нанес несколько ударов ножом, а затем фигурант сам себе нанес ножевое ранение живота", - говорится в сообщении.
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Правонарушитель - 31-летний иностранец, который жил в Киеве. Следователями открыты производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.
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