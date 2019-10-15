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Espreso.tvОбществоВ Харькове неизвестные обстреляли трамвай, в котором находились около 40 пассажиров

В Харькове неизвестные обстреляли трамвай, в котором находились около 40 пассажиров


фото: npu.gov.ua
В транспортном средстве эксперты обнаружили повреждения на дверях и двух окнах, никто из граждан не пострадал

Об этом сообщает полиция Харькова.

Сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 14 октября в 19:35.

Предварительно установлено, что во время движения в районе дамбы неизвестные лица в неустановленное способ повредили трамвай и скрылись с места происшествия. На тот момент в транспортном средстве находилось от 30 до 40 пассажиров.

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Информацию об указанном факте внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. Санкция статьи предусматривает наказание за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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