 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Барселоне возобновились столкновения

В Барселоне возобновились столкновения


фото: Facebook Павла Кирильонка
В Барселоне между полицией и протестующими произошли столкновения

В аэропорту Барселоны Эль-Прат отменили 45 рейсов, передает Reuters.

Как сообщили в администрации аэропорта, рейсы были отменены в дополнение к сотни других несостоявшихся в понедельник, 14 октября, из-за протестов.

Ранее департамент консульской службы МИД Украины призвал избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать