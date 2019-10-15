В Барселоне возобновились столкновения
15 октября, 2019, 22:10
В Барселоне между полицией и протестующими произошли столкновения
В аэропорту Барселоны Эль-Прат отменили 45 рейсов, передает Reuters.
Как сообщили в администрации аэропорта, рейсы были отменены в дополнение к сотни других несостоявшихся в понедельник, 14 октября, из-за протестов.
Ранее департамент консульской службы МИД Украины призвал избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций.
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