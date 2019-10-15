В Барселоне возобновились столкновения

15 октября, 2019, 22:10

В Барселоне между полицией и протестующими произошли столкновения

В аэропорту Барселоны Эль-Прат отменили 45 рейсов, передает Reuters.

Как сообщили в администрации аэропорта, рейсы были отменены в дополнение к сотни других несостоявшихся в понедельник, 14 октября, из-за протестов.

Ранее департамент консульской службы МИД Украины призвал избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций.