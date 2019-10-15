Успел за 32 секунды: в Сан-Франциско мужчина похитил картину Сальвадора Дали стоимостью $20 тыс.

15 октября, 2019, 14:24

Неизвестном понадобилось 32 секунды, чтобы войти в художественную галерею в Сан-Франциско и выйти с гравюрой "Жираф в огне" Сальвадора Дали за $20 тыс.

Об этом сообщает ABC7 .

По предварительной информации, у преступника был соучастник, который отвлекал работника выставки, пока вор забирал картину.

В музее рассказали, что полотно было закреплено на мольберте карабином и тросом.

"Это была наша витрина. У нас есть специальное шоу Сальвадора Дали прямо сейчас, и так, они просто сбежали с ним, слишком быстро, чтобы кто-нибудь мог с этим что-то сделать", - сказала директор галереи Dennis Rae Fine Art.

Отмечается, что картину Дали нарисовал между 1966 и 1967 годами. Это полотно 50 на 60 сантиметров.

Директор музея рассказала, что это не та вещь, которую можно продавать на eBay.