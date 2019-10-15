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Espreso.tvОбществоУпала на проезжую часть и разбила локоть: Руслану Пысанку пытались ограбить на киевском вокзале

Упала на проезжую часть и разбила локоть: Руслану Пысанку пытались ограбить на киевском вокзале


фото: fb
Украинская актриса поделилась тем, что на железнодорожном вокзале Киева стала жертвой группы цыган, которые, впрочем, ничего не успели украсть

Об этом Руслана Писанка сообщила в Facebook.

По словам артистки, инцидент произошел 15 октября, в 6:45 утра. Ее пытались ограбить, впрочем Пысанка уклонилась и упала на проезжую часть.

"Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют. Из-за резкого разворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту. С открытой сумки выпало все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж", - сообщила актриса.

Она добавила, что сейчас приходит в себя после произошедшего.

"На вокзале промышляют цыгане, те, которые, видимо, не хотят, чтобы их уважали. Ромы, не позорьте нацию!" - призвала Пысанка.

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