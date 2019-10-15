Умер украинский писатель, основатель издания "ЛитАкцент" Владимир Панченко

15 октября, 2019, 11:10

В понедельник, 14 октября, в возрасте 65 лет скончался украинский писатель, литературовед, профессор Киево-Могилянской академии, член Национального союза писателей Украины, основатель и шеф-редактор издания "ЛитАкцент" Владимир Панченко

Об этом сообщил в Facebook писатель Михаил Слабошпицкий.

"Мучительная весть: не стало Владимира Панченко. Еще три дня назад мы говорили с ним по телефону, и он говорил слова прощания", - написал Слабошпицкий.

По словам Слабошпицкого, последние годы работы Панченко были очень плодотворными.

"Последние годы у него были невероятно продуктивными. Появились двумя изданиями его "Солнечные часы", которые имеют такую жанровую дефиницию: "книга пилигрима". Его повесть "О Николае Зерове" победила в нескольких рейтингах и показала, что это - одна из величайших литературоведческих работ в Украине. У меня есть ощущение выполненного долга перед другом за того, что еще успел выдать его уникальную книгу "Литературный ландшафт Украины. ХХ века (50 "слайдов") ". Это тоже своего рода "книга пилигрима". Неисправимый путник, которого манят дороги, Панченко выступает здесь путешественником в мире книг", - рассказал Слабошпицкий.

Владимир Панченко родился 2 сентября 1954 года в селе Демидовка Любашевского района Одесской области. Окончил филологический факультет Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова в 1975 году.

Панченко - автор многочисленных трудов по истории украинской литературы, в частности "Юрий Яновский" (1988), "Владимир Винниченко: парадоксы жизни и творчества" (2004), "неубиенная литература", литературно-критических книг и сценариев документальных фильмов, народный депутат Верховной Рады Украины I созыва, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат премии им. Владимира Винниченко Украинского фонда культуры и ряда литературных премий, почетный гражданин Кропивницкого.