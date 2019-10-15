Украинский спецназовец стал чемпионом мира по кикбоксингу
15 октября, 2019, 16:15
Украинский полицейский Тарас Губаренко стал чемпионом мира по кикбоксингу по версии WKA
Об этом сообщает официальный twitter Национальной полиции Украины.
Спецназовец полиции Луганщины Тарас Губаренко стал призером чемпионата мира по кикбоксингу по версии WKA (Всемирная ассоциация кикбоксинга).
Боец батальона полиции особого назначения Тарас Губаренко занял первое место в разделе лоу-кик лайт, а также второе место в разделе фулл-контакт.
Спецназовец полиции Луганщины стал чемпионом мира по кикбоксингу WKA- Национальная Полиция (@NPU_GOV_UA) October 15, 2019
Боец батальона полиции особого назначения Тарас Губаренко занял первое место в разделе лоу-кик лайт и второе - в разделе фулл-контакт.
Поздравляем Тараса и желаем дальнейших побед # полиция # МиЦеВы pic.twitter.com/WiGVOPqDOp
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