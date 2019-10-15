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Espreso.tvСпортУкраинский спецназовец стал чемпионом мира по кикбоксингу

Украинский спецназовец стал чемпионом мира по кикбоксингу


фото: twitter
Украинский полицейский Тарас Губаренко стал чемпионом мира по кикбоксингу по версии WKA

Об этом сообщает официальный twitter Национальной полиции Украины.

Спецназовец полиции Луганщины Тарас Губаренко стал призером чемпионата мира по кикбоксингу по версии WKA (Всемирная ассоциация кикбоксинга).

Боец батальона полиции особого назначения Тарас Губаренко занял первое место в разделе лоу-кик лайт, а также второе место в разделе фулл-контакт.

 

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