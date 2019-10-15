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Espreso.tvСпортУкраинскую премьер-лигу может возглавить известный спортивный журналист, - СМИ

Украинскую премьер-лигу может возглавить известный спортивный журналист, - СМИ


фото: 1plus1.ua
Украинскую футбольную премьер-лигу может возглавить руководитель спортивных проектов "1 + 1 media" Степан Щербачев

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По словам журналиста Сергея Болотникова в эфире футбольного шоу "ТаТоТаке", новым главой Украинской премьер-лиги может стать руководитель управления спортивных проектов "1 + 1 media" Степан Щербачев.

"Сейчас рассматривают различные кандидатуры, кто может заменить Гримма. Все они - люди Коломойского. Пока знаю только одну фамилию, ее мне подтвердили несколько источников. Это руководитель управления спортивных проектов "1 + 1 media", - сказал журналист.

Начиная с 6 апреля 2018 года УПЛ возглавляет швейцарец Томас Гримм. По последним слухам в ближайшее время он покинет пост руководителя лиги.

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