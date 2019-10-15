Tetris Challenge: УЗ показала, как выглядит "разобранный" купейный вагон
15 октября, 2019, 10:25
АО "Укрзализныця" присоединилась к популярному в сети флешмобу Tetris Challenge и показала, из чего состоит купейный вагон
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