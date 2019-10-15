Tetris Challenge: УЗ показала, как выглядит "разобранный" купейный вагон

15 октября, 2019, 10:25

АО "Укрзализныця" присоединилась к популярному в сети флешмобу Tetris Challenge и показала, из чего состоит купейный вагон

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба УЗ.

"Рядом с купейном вагоне - весь инвентарь, а также ваши помощники в дороге - проводники", - отметили в Укрзализныце.

"Претендует на звание самого длинного челлендж-фото", - добавили в компании.