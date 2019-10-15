 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоTetris Challenge: УЗ показала, как выглядит "разобранный" купейный вагон

Tetris Challenge: УЗ показала, как выглядит "разобранный" купейный вагон

АО "Укрзализныця" присоединилась к популярному в сети флешмобу Tetris Challenge и показала, из чего состоит купейный вагон

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба УЗ.

"Рядом с купейном вагоне - весь инвентарь, а также ваши помощники в дороге - проводники", - отметили в Укрзализныце.

"Претендует на звание самого длинного челлендж-фото", - добавили в компании.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

14 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать