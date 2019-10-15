Сын Байдена признал "политическую" ошибку в работе на Burisma

15 октября, 2019, 16:19

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, признал ошибку в том, что он не учел последствий для политической карьеры отца во время своей работы в совете директоров украинской газовой компании

"Оглядываясь назад, я думаю, что с моей стороны было неверное решение", - сказал Байден в интервью ABC News.

При этом он подчеркнул, что "не сделал ничего плохого". По его словам, в компании Burisma он сосредоточился на корпоративном управлении и не обсуждал Украину с отцом "до или после того, как присоединился к совету директоров", за исключением одного обмена мнениями.

"Я дал повод некоторым очень продажным людям действовать незаконным образом, чтобы те попытались причинить вред моему отцу. Именно здесь я допустил ошибку. Я несу полную ответственность за это. Сделал ли я что-то неподобающее? Нет, ни в коем случае", - сказал Хантер Байден.

"Сделал я ошибку? Может быть, по большому счету, да. Совершил ли я какую-то ошибку, исходя из нарушения этических норм? Абсолютно нет", - заявил Байден-младший.

Накануне Хантер Байден покинул пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами КНР.

Президент США Дональд Трамп выдвинул бездоказательное обвинение в том, что тогдашний вице-президент Джо Байден пытался помочь своему сыну, оказывая давление на украинское правительство. Хантер Байден в то время входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma.