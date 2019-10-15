 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: 21 обстрел, ранен украинский военный

Сутки в зоне ООС: 21 обстрел, ранен украинский военный

В понедельник, 14 октября, российские оккупанты на Донбассе 21 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы вблизи Новотроицкого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, возле Водяного и Лебединского - из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, дважды неподалеку Новогнатовки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, возле Водяного - из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы обстреляли украинских военных вблизи Новолуганского из 82-мм минометов и автоматических гранатометов, неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Золотого - из крупнокалиберных пулеметов, возле Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Хутора Видбльного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.

С начала суток 15 октября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы били неподалеку Новотроицкого автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около пищевики - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе из крупнокалиберных пулеметов возле Золотого-4.

В результате этих обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

14 октября, 2019 понедельник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

14 октября, 2019 понедельник

13 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать