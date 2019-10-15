Сутки в зоне ООС: 21 обстрел, ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы вблизи Новотроицкого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, возле Водяного и Лебединского - из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, дважды неподалеку Новогнатовки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, возле Водяного - из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы обстреляли украинских военных вблизи Новолуганского из 82-мм минометов и автоматических гранатометов, неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Золотого - из крупнокалиберных пулеметов, возле Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Хутора Видбльного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.
С начала суток 15 октября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы били неподалеку Новотроицкого автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около пищевики - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе из крупнокалиберных пулеметов возле Золотого-4.
В результате этих обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
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