Сутки в зоне ООС: 21 обстрел, ранен украинский военный

15 октября, 2019, 07:20

В понедельник, 14 октября, российские оккупанты на Донбассе 21 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы вблизи Новотроицкого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, возле Водяного и Лебединского - из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, дважды неподалеку Новогнатовки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, возле Водяного - из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы обстреляли украинских военных вблизи Новолуганского из 82-мм минометов и автоматических гранатометов, неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Золотого - из крупнокалиберных пулеметов, возле Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Хутора Видбльного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.

С начала суток 15 октября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы били неподалеку Новотроицкого автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около пищевики - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе из крупнокалиберных пулеметов возле Золотого-4.

В результате этих обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.