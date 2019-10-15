Суд РФ подтвердил приговор активисту Котову, который носил передачи пленным украинским морякам
Об этом сообщил в Facebook украинский режиссер Олег Сенцов.
"Апелляция оставила приговор в силе, подтвердив то, что он будет сидеть. Четыре года. Вроде и немного по сравнению с двадцать четырьмя, но так может думать только тот, кто ни дня не сидел в тюрьме. Этого человека зовут Костя Котов. он активно поддерживал нас, узников Кремля и носил передачки в Лефортово украинским морякам ", - написал Сенцов.
Украинский режиссер отметил, что приговор Котову направлен на запугивание россиян, которые осмеливаются противостоять путинскому режиму.
"Он был задержан за участие в протестных митингах, на следующий день арестован, еще через день следствие было завершено, а через две недели - вынесен приговор. Стремительное дело призвано продемонстрировать всем, что путинская репрессивная машина вышла на новые скорости перемалывания людей. Сажать будут быстро и, как всегда, любого!" - добавил Сенцов.
Режиссер также пообещал поддерживать россиян, отстаивающих права украинцев и своих сограждан.
"За Костей, как и за любым российским политическим заключенным, не стоит его родная страна, в отличие от нас, украинцев, которые, находясь в плену, каждый день знали, что наша страна нас никогда не бросит. Поэтому россиянам, которые борются с режимом, еще труднее. Хотя они стоят за свою и за нашу свободу от власти дракона. Поэтому я всегда буду их поддерживать, как и всех наших ребят, которые до сих пор находятся в плену. Свободу Константину Котову! Свободу всем политзаключенных Кремля! " - подытожил Сенцов.
- Напомним, ранее уволенные с РФ украинские моряки собрали деньги на помощь Константину Котову.
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