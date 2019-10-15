Стало известно, когда состоится пробное ВНО в 2020 году

15 октября, 2019, 17:40

Пробное внешнее независимое оценивание состоится 21 и 28 марта

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

28 марта можно будет пройти только одно пробное тестирование.

Регистрация продлится с 3 по 24 января на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы в специальный сервиса, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе - 27 марта, по другим предметам - 3 апреля.