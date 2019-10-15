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Espreso.tvОбществоСамый сильный за 60 лет тайфун в Японии: погибли уже 66 человек, еще 212 пострадали

Самый сильный за 60 лет тайфун в Японии: погибли уже 66 человек, еще 212 пострадали

В Японии число погибших в результате тайфуна "Хагибис" зрозсла до 66 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести

Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.

Отмечается, что в результате сильного дождя затопило менее 10 тыс. домов, еще около 900 зданий повреждены частично.

Также сообщается о разрушенных дамбах на 47 реках.

В 140 префектурах непогода вызвала оползни и сели. Без воды остаются более 138 тыс. домов, еще в более чем 21 тыс. зданий отключилось электричество.

Напомним, метеорологи предупредили, что "Хагибис" может стать самым мощным тайфуном, обрушившимся на Японию с 1958 года. Тогда в результате стихии в стране погибли более 1200 человек.

  • 15 августа на юго-западную Японию обрушился мощный тайфун с сильными дождями и ветром.
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