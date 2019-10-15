Российские снайперы убили на Донбассе двух украинских военных

15 октября, 2019, 19:48

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В течение текущих суток, в результате действий снайперов, два военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 3 обстрелы.