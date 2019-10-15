 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Российский газ - 0": Украина накопила в хранилищах более 21 млрд кубометров газа

"Российский газ - 0": Украина накопила в хранилищах более 21 млрд кубометров газа


фото: epravda
Украина закачала в свои подземные газовые хранилища более 21 млрд кубометров газа

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, по состоянию на 14 октября российского газа в хранилищах нет. Весь газ Украина покупает у стран Европейского Союза.

"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой - объем газа в ПХГ Украины пересек отметку в 21 млрд куб. м. Транзит: 194,6; Поступление для Украины: 60,2; в т.ч. российский газ: 0; в т.ч. из стран ЕС: 60.2; Наличие газа в ПХГ: 21025,080 ", - написал Коболев в Facebook.

  • Напомним, что Нафтогаз заявил, что Украина обеспечена газом на следующую зиму.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

14 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать