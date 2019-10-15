"Российский газ - 0": Украина накопила в хранилищах более 21 млрд кубометров газа

15 октября, 2019, 10:07

Украина закачала в свои подземные газовые хранилища более 21 млрд кубометров газа

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, по состоянию на 14 октября российского газа в хранилищах нет. Весь газ Украина покупает у стран Европейского Союза.

"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой - объем газа в ПХГ Украины пересек отметку в 21 млрд куб. м. Транзит: 194,6; Поступление для Украины: 60,2; в т.ч. российский газ: 0; в т.ч. из стран ЕС: 60.2; Наличие газа в ПХГ: 21025,080 ", - написал Коболев в Facebook.