"Ни в коем случае": КИУ заявил о недопустимости допуска чиновников "ЛДНР" к выборам в ОРДЛО

15 октября, 2019, 12:08

В случае проведения выборов на оккупированном Донбассе, к их участию нельзя допускать граждан Украины, которые принимали участие в работе органов власти на оккупированных территориях

Об этом рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Интерфакс-Украина .

"Выборы на оккупированных территориях - это не только специфика избирательного законодательства, но и ряд изменений в другие законодательные акты. Например, будут допущены к участию в выборах те граждане Украины, которые принимали участие в работе органов власти на оккупированных территориях. А именно - действующие так называемые сельские, поселковые и городские главы, депутаты местных советов, которые представляют сепаратистские структуры ", - заявил Кошель.

Он отметил, что если такие граждане будут допущены к участию в выборах, то на 90% власть в ОРДЛО не изменится.

"Это люди, которые нарушили действующее законодательство. На них может быть распространена амнистия, если они не участвовали в вооруженных формированиях, но к участию в выборах они не могут быть допущены", - пояснил глава комитета.

Кошель добавил, что не видит возможности за короткий срок организовать и провести "честные и демократические" выборы на оккупированных территориях.

"Для организации нормального избирательного процесса, кроме вопроса освобождения оккупированных территорий, следует решить ряд организационных вопросов, в частности, вопросы государственного реестра избирателей, который на данной территории 5 лет не обновлялся", - пояснил он.