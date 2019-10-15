 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Ни в коем случае": КИУ заявил о недопустимости допуска чиновников "ЛДНР" к выборам в ОРДЛО

"Ни в коем случае": КИУ заявил о недопустимости допуска чиновников "ЛДНР" к выборам в ОРДЛО

В случае проведения выборов на оккупированном Донбассе, к их участию нельзя допускать граждан Украины, которые принимали участие в работе органов власти на оккупированных территориях

Об этом рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Интерфакс-Украина .

"Выборы на оккупированных территориях - это не только специфика избирательного законодательства, но и ряд изменений в другие законодательные акты. Например, будут допущены к участию в выборах те граждане Украины, которые принимали участие в работе органов власти на оккупированных территориях. А именно - действующие так называемые сельские, поселковые и городские главы, депутаты местных советов, которые представляют сепаратистские структуры ", - заявил Кошель.

Он отметил, что если такие граждане будут допущены к участию в выборах, то на 90% власть в ОРДЛО не изменится.

"Это люди, которые нарушили действующее законодательство. На них может быть распространена амнистия, если они не участвовали в вооруженных формированиях, но к участию в выборах они не могут быть допущены", - пояснил глава комитета.

Кошель добавил, что не видит возможности за короткий срок организовать и провести "честные и демократические" выборы на оккупированных территориях.

"Для организации нормального избирательного процесса, кроме вопроса освобождения оккупированных территорий, следует решить ряд организационных вопросов, в частности, вопросы государственного реестра избирателей, который на данной территории 5 лет не обновлялся", - пояснил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

14 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать