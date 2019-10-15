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Espreso.tvОбщество"Не парься", "джедай" и "световой меч": В Оксфордском словаре появились сленговые слова из "Звездных войн"

"Не парься", "джедай" и "световой меч": В Оксфордском словаре появились сленговые слова из "Звездных войн"

Оксфордский словарь английского языка в октябре 2019 года пополнили 203 новых слова и 650 нововведений
Об этом сообщает ВВС.
 
К примеру, "simples" - "все просто". Слово начали активно использовать после того, как премьер-министр Тереза ​​Мэй, отвечая на вопрос о Brexit, ответила: "Если хотите, чтобы неопределенность закончилась, голосуйте за мой план соглашения [с ЕС]. Simples".
 
Среди слов, которые появились в словаре, такие: chillax, глагол - смесь слов "chill" и "relax", оба означают "расслабься". Более разговорный способ сказать то же самое "не парься";
 
jedi, существительное - "джедай", герой фильмов "Звездные войны", член ордена монахов-рыцарей, охраняющих мир в галактике;
 
kapow - слово, которым в комиксах обозначают звук взрыва, выстрела или сильного удара во время драки, как "бум!" ;
 
lightsabre, существительное - "световой меч" из мира "Звездных войн"; оружие, похожее на меч, с лучом света вместо лезвия;
 
nomophobia - номофобия, страх остаться без мобильного телефона или вне зоны приема сигнала;
 
O - просто буква "О", символизирует объятия, ставится в конце послания или текста в поздравительной открытке вместе с буквой "x", что означает поцелуй: "xox", "xoxo" и т.п .;
 
sumfin, существительное и прилагательное - сленговая версия "something", "что-то", "кое-что";
 
whatevs, наречие, местоимение - "пофиг", выражает безразличие собеседника к предмету разговора.
  • Опубликованное второе издание Оксфордского словаря онлайн и обновляется каждые три месяца, впервые оно было издано в 1980 году.
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