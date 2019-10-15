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Espreso.tvОбщество"Детские подгузники на адрес мамы": Белоцерковец не задекларировал имущества на 3,8 млн грн, - НАБУ

"Детские подгузники на адрес мамы": Белоцерковец не задекларировал имущества на 3,8 млн грн, - НАБУ

НАБУ сообщило о подозрении народному депутату VIII созыва от БПП и действующему советнику киевского городского головы Дмитрию Белоцерковцу из-за недостоверного декларирования информации

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017, не задекларировав пользование недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн грн, принадлежащего на праве собственности близкому родственнику народного депутата", - говорится в сообщении НАБУ.

Ранее сам Белоцерковец отмечал, что ему вручили подозрение, в частности, потому, что он заказывал подгузники для сына на адрес мамы.

"Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились в моей матери с целью надзора за ребенком, а я это не указал в декларации. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов", - рассказал он.

По его словам, он обращался в НАПК с запросом, нужно ли это указывать в декларации.

"И это при том, что была пройдена полная проверка НАПК, куда я отправлял письмо с целью понять, а нужно ли было это декларировать, на что получил четкое разъяснение в результатах проверки. Проверка НАПК нарушений в моей декларации не обнаружила ... ", - пояснил экс-нардеп.

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