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Espreso.tvОбщество"Бабье лето" в Киеве: метеорологи зафиксировали уже два температурных рекорда

"Бабье лето" в Киеве: метеорологи зафиксировали уже два температурных рекорда

"Бабье лето" в столице началось 12 октября, с тех пор зафиксировано уже два температурных рекорда

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, после полудня в воскресенье столбик максимального термометра поднялся до +23,8 С, что на 0,4 С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6 С, что на 0,4 С выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

"Это первые, но наверное, не последние рекорды нынешней осенью", - отмечают метеорологи.

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