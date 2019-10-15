"Бабье лето" в Киеве: метеорологи зафиксировали уже два температурных рекорда
15 октября, 2019, 18:48
"Бабье лето" в столице началось 12 октября, с тех пор зафиксировано уже два температурных рекорда
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции, после полудня в воскресенье столбик максимального термометра поднялся до +23,8 С, что на 0,4 С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.
Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6 С, что на 0,4 С выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.
"Это первые, но наверное, не последние рекорды нынешней осенью", - отмечают метеорологи.
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