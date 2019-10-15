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Espreso.tvОбществоПристайко: главы МИД Европы поддерживают санкции против РФ

Пристайко: главы МИД Европы поддерживают санкции против РФ


фото: twitter.com
Министр иностранных дел Вадим Пристайко после встречи с главами внешнеполитических ведомств Евросоюза заявил о консенсусе относительно неснятия санкций с РФ
Об этом он написал в своем Twitter.
 
"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть сняты, пока Россия не выполнит свою часть Минских договоренностей", - сообщил министр
 
Он отметил, что также говорил о вопросах дополнительных санкций из-за местных "выборов" в аннексированном Крыму.
"Мы также призвали усилить санкции в связи с так называемыми" выборами "в оккупированном Крыму", - отметил он.
  • Все министры МИД стран-членов Евросоюза считают, что выборы на Донбассе не должны быть вопреки украинскому законодательству.

 

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