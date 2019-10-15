Пристайко: главы МИД Европы поддерживают санкции против РФ
15 октября, 2019, 20:56
Министр иностранных дел Вадим Пристайко после встречи с главами внешнеполитических ведомств Евросоюза заявил о консенсусе относительно неснятия санкций с РФ
Об этом он написал в своем Twitter.
"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть сняты, пока Россия не выполнит свою часть Минских договоренностей", - сообщил министр
Он отметил, что также говорил о вопросах дополнительных санкций из-за местных "выборов" в аннексированном Крыму.
"Мы также призвали усилить санкции в связи с так называемыми" выборами "в оккупированном Крыму", - отметил он.
- Все министры МИД стран-членов Евросоюза считают, что выборы на Донбассе не должны быть вопреки украинскому законодательству.
We have a consensus with ministers of foreign affairs. Sanctions can not be lifted until #Russia fulfils its part of #Minsk agreements. We also asked to increase sanctions because of recent so -called "elections" in occupied #Crimea .- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 15 октября 2019
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