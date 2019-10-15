Пристайко: главы МИД Европы поддерживают санкции против РФ

15 октября, 2019, 20:56

Министр иностранных дел Вадим Пристайко после встречи с главами внешнеполитических ведомств Евросоюза заявил о консенсусе относительно неснятия санкций с РФ

Об этом он написал в своем Twitter.

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть сняты, пока Россия не выполнит свою часть Минских договоренностей", - сообщил министр

Он отметил, что также говорил о вопросах дополнительных санкций из-за местных "выборов" в аннексированном Крыму.

"Мы также призвали усилить санкции в связи с так называемыми" выборами "в оккупированном Крыму", - отметил он.

Все министры МИД стран-членов Евросоюза считают, что выборы на Донбассе не должны быть вопреки украинскому законодательству.