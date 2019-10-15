Проведение референдума о моратории на землю поддерживают почти 60% украинцев - Центр Разумкова

15 октября, 2019, 12:14

Две трети граждан Украины на референдуме проголосовали бы против отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года.

Согласно данным исследования, большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 59,3% респондентов.

Четверть населения (24,4%) считает, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные опрошенные не определились с ответом.

Более двух третей опрошенных (69,1%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он происходил в ближайшее к дате опроса воскресенье.

Из тех, кто готов голосовать - 64,4% на референдуме проголосуют против отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, поддержат отмену моратория 25,1%, еще 10,4% не определились.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95