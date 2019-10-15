Протесты в Барселоне: МИД призывает украинцев не посещать центр города и туристические объекты

15 октября, 2019, 12:27

Учитывая, что международный аэропорт "Эль Прат" в Барселоне частично заблокирован манифестантами, возможны задержки/отмены некоторых рейсов, в том числе в Украину

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

"В связи с массовыми социальными волнениями и ухудшением ситуации в Барселоне и пригородах рекомендуем избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций", - отметили в консульской службе.

Учитывая, что международный аэропорт "Эль Прат" (г.. Барселона) частично заблокирован манифестантами, возможны задержки/отмены некоторых рейсов, в том числе в Украине.

"Просим следить за изменениями в расписании рейсов и заблаговременно планировать прибытие в аэропорт. Рекомендуем также неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании. В частности, иметь при себе оригиналы паспортных документов", - добавили в МИД.