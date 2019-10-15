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Espreso.tvМирПрезидентом Туниса избран представитель исламистов

Президентом Туниса избран представитель исламистов

Во втором туре президентских выборов в Тунисе победу одержал беспартийный Каис Саид, которого поддерживали исламско-консервативные силы

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"На президентских выборах в Тунисе победил 61-летний профессор права Каиса Саид. Как заявила избирательная комиссия страны в понедельник, 14 октября, во втором туре голосования его поддержали 72,71% избирателей. Зато за его оппонента - медиамагната Набиля Каруи - проголосовали 27 29% избирателей ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Саид участвовал в выборах как независимый кандидат, однако его поддержала исламско-консервативная партия "Эннадха", которая на прошлой неделе выиграла в Тунисе парламентские выборы.

Победитель гонки выступает за децентрализованную модель управления и отстаивает консервативные взгляды, в частности, относительно гендерного равенства и гомосексуальности.

Оппонентом Саида был 56-летний Набиль Каруи, которого незадолго до второго тура выпустили из тюрьмы, где он находился по обвинению в коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Как отмечает DW, Каруи пытался заручиться поддержкой бизнеса и сторонников светского пути развития Туниса, обеспокоенных консервативными взглядами Саида.

Первый тур президентских выборов в Тунисе состоялся 15 сентября, второй - 13 октября.

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