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Espreso.tvОбществоПравительство назначило временного главу Украэроруха

Правительство назначило временного главу Украэроруха

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрея Ярмака

Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на официальном сайте Кабинета министров.

"Согласиться с предложением Министра инфраструктуры о назначении Ярмака Андрея Николаевича исполняющим обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины", - говорится в распоряжении правительства.

До назначения в Украэрорух, Ярмак исполнял обязанности главы отдела авиаперевозок в Министерстве инфраструктуры.

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