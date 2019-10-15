Правительство назначило временного главу Украэроруха
15 октября, 2019, 17:14
Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрея Ярмака
Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на официальном сайте Кабинета министров.
"Согласиться с предложением Министра инфраструктуры о назначении Ярмака Андрея Николаевича исполняющим обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины", - говорится в распоряжении правительства.
До назначения в Украэрорух, Ярмак исполнял обязанности главы отдела авиаперевозок в Министерстве инфраструктуры.
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