Правительство назначило временного главу Украэроруха

15 октября, 2019, 17:14

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрея Ярмака

Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на официальном сайте Кабинета министров.

"Согласиться с предложением Министра инфраструктуры о назначении Ярмака Андрея Николаевича исполняющим обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины", - говорится в распоряжении правительства.

До назначения в Украэрорух, Ярмак исполнял обязанности главы отдела авиаперевозок в Министерстве инфраструктуры.