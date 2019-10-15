Пожар в гостинице "Токио Стар": главному подозреваемому Черному назначили залог 53 млн

15 октября, 2019, 17:44

Суд оставил под стражей главного подозреваемого по делу пожара в одесской гостинице "Токио Стар" предпринимателя Вадима Черного

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Определить размер залога как альтернативного пресечения, достаточного для обеспечения выполнения подозреваемым Черным процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК Украины в размере 53 миллиона 87 тысяч 760 гривен в соответствии с имеющимися гражданскими исками от пострадавших лиц о взыскании материального и морального вреда, заданной в результате уголовного преступления ", - заявил следователь судья Вадим Иванчук.

Такое решение он принял после нескольких дней заседания - сначала суд продлил сроки следствия до февраля 2020 года, затем отпустил под ночной домашний арест администратора отеля Ирину Паровик.

Заседание по разным эпизодам этого дела началось 11 октября, продолжилось 12 и 14, а последнее решение по Черному объявили 15 октября. И Черный, и прокурор Евгений Антощук заявили, что будут подавать апелляцию на это решение. Подозреваемый, в частности, заявил, что сумма залога не соответствует своей главной задаче - обеспечение выполнения им процессуальных требований.

Прокуратура ранее поддержала ходатайство адвокатов Паровик о домашнем аресте - женщину обязали сдать паспорта и постоянно находиться на место жительства. У нее есть двое несовершеннолетних детей. На прошлом заседании обвинение выступало за содержание Паровик под стражей без залога.

Еще двое подозреваемых по делу скрываются от следствия и объявлены в розыск, сообщил один из прокуроров. Это совладелец гостиницы "Токио Стар" Сергей Дурач и главный инженер заведения. Его имя пока не сообщается.

Также на судебном заседании стало известно о еще одном подозреваемом - Оксане Ежак, которая в ночь пожара работала на рецепции. По словам Черного, именно Ежак дала на него показания, хотя бы именно она должна нести реальную ответственность за происходящее.

Черный, который называет себя владельцем здания, в котором находился отель "Токио Стар", называет дело политическим заказом - его имя в день трагедии назвал президент Украины Владимир Зеленский и пообещал, что одесский предприниматель понесет ответственность за жизни девяти человек, которые погибли в пожаре.

Черный также заявлял в суде, что не имеет отношения к гостинице "Токио Стар", только гостиницы "Паровоз", который располагался на втором этаже. Он также призвал судью отпустить его из следственного изолятора под залог, на поруки или под домашний арест. В частности, из-за личной опасности, мол в изоляторе ему грозит расправа от других арестантов, которые считают виновными в убийстве.

Прокуратура заявила, что в случае изменения меры пресечения считает возможным давление на свидетелей со стороны Черного, уничтожение им доказательств или сокрытия от следствия, поскольку подозреваемый является американским гражданином. Сам Черный перед судом заявил, что не хотел бы, чтобы его судили за пожар в Соединенных Штатах и не стал бы бежать туда. О готовности принять Черного на поруки заявлял главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф, бывший глава областного совета, политик Михаил Шмушкович и группа из 15 журналистов.