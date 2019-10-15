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Espreso.tvОбществоПоложительное отношение украинцев к Зеленскому, Разумкову и Гончаруку уменьшилось, - опрос

Положительное отношение украинцев к Зеленскому, Разумкову и Гончаруку уменьшилось, - опрос


фото: president.gov.ua
За месяц снизилось количество тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства - президенту Зеленскому (с 73% до 66%), премьер-министру Гончаруку (с 17% до 10%) и спикеру парламента Разумкову (с 33% до 27 %)

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС с 9 по 11 октября среди 1200 украинцев старше 18 лет.

В октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: президенту Зеленскому (73% и 66%), премьер-министру Гончаруку (17% и 10%) и спикеру парламента Разумкову (33% и 27 %).

По балансу положительного и отрицательного отношения в октябре на первом месте Зеленский (баланс + 57%), Разумков (19) и Вакарчук (-1%), далее следуют Гончарук (-4%), Бойко (-9%), Тимошенко ( -13%), Порошенко (-54%).

Заметим, что уровень знания Гончарука и Разумкова невысок: первого не знают 48% опрошенных украинцев, второго - 36% (к тому же уровень знания главы Верховной Рады колеблется: в сентябре его не знали 31%). Несколько возросло число тех, кто положительно относится к Бойко и Тимошенко. Отношение к Вакарчуку и Порошенко практически не изменилось.

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