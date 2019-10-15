Партийные флаги - это движение в никуда, - Огрызко об акциях протеста

15 октября, 2019, 20:35

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что все общество должно стать на неприятии всевозможных уступок России

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV

"Самая большая ценность, которая у нас может быть - это наше единство. Я бы шел от того, что не отдельные политические силы, а общее общество должно становиться ядром этого движения. Партийные флаги - это движение в никуда, нам надо объединить все общество на неприятии уступок Российской федерации и мы это реально можем сделать ", - заявил Огрызко.

Он добавил, что акции это не о партиях, а об Украине и это единство поможет стране.

"Я очень рад, что это вчерашнее мероприятие собрало гораздо больше людей, люди ориентируются на национальную символику. На том, что это речь ни о той или иной партии, а речь о нашем государстве. Мне кажется, что это является ключевым элементом , который нам поможет ", - добавил экс-министр.