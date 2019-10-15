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Espreso.tvОбществоНезаконно заключенный в РФ украинский военный Шумков объявил голодовку

Незаконно заключенный в РФ украинский военный Шумков объявил голодовку

Украинский солдат Александр Шумков объявил голодовку с 14 октября с требованием прекратить шантаж с использованием политзаключенных на переговорах в Минском и нормандском формате

Об этом он написал в своем письме, текст которого в Facebook выложила его тетя Людмила Шумкова.

"На счет переговоров я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопросы обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас, наши жизни как рычаг давления с целью, чтобы Украина пошла на необходимые им уступки. к тому же, понимаю, что нет никакой реакции на заявление Людмилы Денисовой при том, что я Москальковой уже 2 письма отправил, первое еще летом. Реакции ноль ", - написал Шумков.

В письме он отметил, что администрация колонии каждый день составляет на него акты за отказ убирать в прогулочном дворе.

"В связи со всем этим я принял решение с завтрашнего дня (14 октября, - ред.) начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных, на переговорах в Минском и нормандском формате, и чтобы наконец российской омбудсмен среагировала на мои письма и публичные заявления Денисовой. Надеюсь, что мою позицию услышат другие наши политзаключенные в российских тюрьмах и поддержат ", - отметил заключенный.

  • Напомним, 4 декабря 2018 года райсуд Брянской области России приговорил к 4 годам колонии украинского политзаключенного Александра Шумкова.
  • Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Адвокат, защищавший политзаключенного, настаивал на оправдательном приговоре. Однако Шумкову присудили именно такой срок, о котором просил прокурор. Сам украинец свою вину отрицал.
  • В 2014 году Шумков был охранником тогдашнего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.
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