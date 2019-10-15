Невероятные эмоции: обнародованы фото из раздевалки сборной Украины после выхода на Евро-2020

15 октября, 2019, 12:40

Национальная команда Украины громко празднует выход в групповой этап Евро-2020

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в instagram.

Футболисты и тренерский штаб сборной Украины не скрывают эмоций после исторического выхода на чемпионат Европы, который состоится в 2020 году.

14 октября сборная Украины в меньшинстве победила национальную команду Португалии со счетом 2: 1 в Киеве.