Невероятные эмоции: обнародованы фото из раздевалки сборной Украины после выхода на Евро-2020
15 октября, 2019, 12:40
Национальная команда Украины громко празднует выход в групповой этап Евро-2020
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в instagram.
Футболисты и тренерский штаб сборной Украины не скрывают эмоций после исторического выхода на чемпионат Европы, который состоится в 2020 году.
14 октября сборная Украины в меньшинстве победила национальную команду Португалии со счетом 2: 1 в Киеве.
- 15 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на выход национальной команды на Евро-2020.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
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