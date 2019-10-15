Неофициально завозили новые iPhone: налоговая изъяла у интернет-магазина "серой" техники на 24 млн грн

15 октября, 2019, 14:08

Налоговая милиция совместно с сотрудниками полиции изъяла у интернет-магазина товар на сумму около 24 млн грн и наличности на 1 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Сотрудники Г ФС и Нацполиции провели в общем 15 обысков по этому делу, в рамках операций "Рубеж", "Бастион" и расследование по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество в особо крупных размерах).

Согласно официальному заявлению, группа лиц продавала технику неизвестного происхождения под видом известных брендов через интернет-магазин. У них отсутствовали документы, подтверждающие импорт указанных брендов, а официальные дистрибьюторы и импортеры этих брендов не давали магазину разрешения на импорт таких товаров.

"В продаже даже были представлены новейшие модели смартфонов одной из известных ТМ, которые совсем недавно презентовали за рубежом и официально пока вообще не ввозились в Украину", - говорится в сообщении ведомства.