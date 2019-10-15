 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНеофициально завозили новые iPhone: налоговая изъяла у интернет-магазина "серой" техники на 24 млн грн

Неофициально завозили новые iPhone: налоговая изъяла у интернет-магазина "серой" техники на 24 млн грн

Налоговая милиция совместно с сотрудниками полиции изъяла у интернет-магазина товар на сумму около 24 млн грн и наличности на 1 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Сотрудники ГФС и Нацполиции провели в общем 15 обысков по этому делу, в рамках операций "Рубеж", "Бастион" и расследование по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество в особо крупных размерах).

Согласно официальному заявлению, группа лиц продавала технику неизвестного происхождения под видом известных брендов через интернет-магазин. У них отсутствовали документы, подтверждающие импорт указанных брендов, а официальные дистрибьюторы и импортеры этих брендов не давали магазину разрешения на импорт таких товаров.

"В продаже даже были представлены новейшие модели смартфонов одной из известных ТМ, которые совсем недавно презентовали за рубежом и официально пока вообще не ввозились в Украину", - говорится в сообщении ведомства.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

14 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать