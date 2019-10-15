Неофициально завозили новые iPhone: налоговая изъяла у интернет-магазина "серой" техники на 24 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Сотрудники ГФС и Нацполиции провели в общем 15 обысков по этому делу, в рамках операций "Рубеж", "Бастион" и расследование по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество в особо крупных размерах).
Согласно официальному заявлению, группа лиц продавала технику неизвестного происхождения под видом известных брендов через интернет-магазин. У них отсутствовали документы, подтверждающие импорт указанных брендов, а официальные дистрибьюторы и импортеры этих брендов не давали магазину разрешения на импорт таких товаров.
"В продаже даже были представлены новейшие модели смартфонов одной из известных ТМ, которые совсем недавно презентовали за рубежом и официально пока вообще не ввозились в Украину", - говорится в сообщении ведомства.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-