Нефедов: спецоперация "Бастион" приостановлена
15 октября, 2019, 18:08
Спецоперация Государственной фискальной службы Украины (ГФС) с кодовым названием "Бастион" с целью остановить незаконное перемещение товаров на территорию Украины отменена
Об этом сообщил глава таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.
"Операция "Бастион" - все. Будем учиться бороться с контрабандой иначе", - написал Нефедов.
Он также добавил, что служба внесла изменения относительно импорта одежды в автоматизированную систему анализа и управления рисками (АСАУР), что работает на таможне.
- Налоговая милиция совместно с сотрудниками полиции изъяла у интернет-магазина товар на сумму около 24 млн грн и наличности на 1 млн грн, в рамках этой операции .
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