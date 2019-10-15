Нефедов: спецоперация "Бастион" приостановлена

15 октября, 2019, 18:08

Спецоперация Государственной фискальной службы Украины (ГФС) с кодовым названием "Бастион" с целью остановить незаконное перемещение товаров на территорию Украины отменена

Об этом сообщил глава таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.

"Операция "Бастион" - все. Будем учиться бороться с контрабандой иначе", - написал Нефедов.

Он также добавил, что служба внесла изменения относительно импорта одежды в автоматизированную систему анализа и управления рисками (АСАУР), что работает на таможне.