На Николаевщине столкнулись легковушки: 4 погибших, 6 раненых

15 октября, 2019, 07:45

В понедельник, 14 октября, на 103-м километре автодороги Н24 "Благовещенское-Николаев" произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Информация о происшествии поступила в 18:53. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Ореl Vectra и "Москвич" -2141, в результате чего погибли 4 человека: трое - на месте, девочка от полученных травм скончалась в больнице.

Еще 6 человек, в том числе двое детей, получили тяжелые травмы. Все пострадавшие госпитализированы в больницу Южноукраинска.