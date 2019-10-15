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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине столкнулись легковушки: 4 погибших, 6 раненых

На Николаевщине столкнулись легковушки: 4 погибших, 6 раненых

В понедельник, 14 октября, на 103-м километре автодороги Н24 "Благовещенское-Николаев" произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Информация о происшествии поступила в 18:53. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Ореl Vectra и "Москвич" -2141, в результате чего погибли 4 человека: трое - на месте, девочка от полученных травм скончалась в больнице.

Еще 6 человек, в том числе двое детей, получили тяжелые травмы. Все пострадавшие госпитализированы в больницу Южноукраинска.

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