На Николаевщине столкнулись легковушки: 4 погибших, 6 раненых
15 октября, 2019, 07:45
В понедельник, 14 октября, на 103-м километре автодороги Н24 "Благовещенское-Николаев" произошло смертельное ДТП
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.
Информация о происшествии поступила в 18:53. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Ореl Vectra и "Москвич" -2141, в результате чего погибли 4 человека: трое - на месте, девочка от полученных травм скончалась в больнице.
Еще 6 человек, в том числе двое детей, получили тяжелые травмы. Все пострадавшие госпитализированы в больницу Южноукраинска.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-