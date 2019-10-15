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Espreso.tvОбществоНа 20% дешевле: Криклий заявил о планах отменить НДС для внутренних авиарейсов

На 20% дешевле: Криклий заявил о планах отменить НДС для внутренних авиарейсов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что парламент рассмотрит и поддержит отмену НДС на внутренних авиарейсах до конца 2019 года

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий во время совместного брифинга с коммерческим директором авиакомпании Ryanair Дэвидом О'Брайаном, сообщает Укринформ .

"Мы предложили отменить налог на добавленную стоимость исключительно для внутренних авиаперевозок, так как для международных авиаперевозок НДС нет ... Мы рассчитываем, что до конца года этот законопроект будет рассмотрен в Верховной Раде, и ожидаем поддержку парламентариев", - сказал Криклий.

Он добавил, что для того, чтобы пассажир чаще выбирал самый дорогой вид транспорта, то есть авиационный, государство должно что-то делать для удешевления перелетов, и отмена НДС будет этому способствовать.

 

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