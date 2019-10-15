Лидерам каталонского сепаратизма дали от 9 до 13 лет тюрьмы. В Барселоне произошли массовые беспорядки
Об этом сообщает ВВС.
Так, экс-вице-президент Каталонии Ориоль Жункерас получил 13 лет
Другие фигуранты дела - экс-спикер парламента Каталонии, экс-глава каталонского МВД, экс-министр юстиции Каталонии и ряд министров регионального правительства.
При этом по более серьезным обвинениям в организации восстания указанных девяти политиков оправдали.
Еще троих сепаратистских главарей обвинили в неповиновении, но в тюрьму не осудили.
После оглашения приговора несколько тысяч жителей Барселоны прошли маршем в аэропорт и заблокировали его в знак протеста. В аэропорту Барселоны между демонстрантами и полицией произошли столкновения. Из-за беспорядков в аэропорту отменили 67 рейсов.
Кроме того, сторонники отделения Каталонии от Испании также заблокировали некоторые улицы в центре Барселоны и входы в несколько станций метро.
Читайте также: Каталония - богатый регион Испании. Но сможет ли ее экономика существовать самостоятельно
- Напомним, в 2017 году в Каталонии провели референдум, который не признала центральная власть Испании. Большинство участников проголосовали за государственную независимость автономии.
- В Еврокомиссии заявили, что в случае отделения от Испании, регион окажется за пределами Евросоюза. Германия, Франция и Италия выступили против отделения Каталонии.
- 27 октября 2017 г. парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. После этого Испания приостановила автономию Каталонии .
- США заявили, что не признают независимость Каталонии .
- Лидер сепаратистов Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, где его и еще 4 каталонских экс-министров взяли под стражу, однако позже отпустили на поруки .
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-