Лидерам каталонского сепаратизма дали от 9 до 13 лет тюрьмы. В Барселоне произошли массовые беспорядки

15 октября, 2019, 08:50

Верховный Суд Испании объявил 9 лидерам каталонских сепаратистов приговоры в виде тюремных сроков от 9 до 13 лет

Об этом сообщает ВВС.

Так, экс-вице-президент Каталонии Ориоль Жункерас получил 13 лет

Другие фигуранты дела - экс-спикер парламента Каталонии, экс-глава каталонского МВД, экс-министр юстиции Каталонии и ряд министров регионального правительства.

При этом по более серьезным обвинениям в организации восстания указанных девяти политиков оправдали.

Еще троих сепаратистских главарей обвинили в неповиновении, но в тюрьму не осудили.

После оглашения приговора несколько тысяч жителей Барселоны прошли маршем в аэропорт и заблокировали его в знак протеста. В аэропорту Барселоны между демонстрантами и полицией произошли столкновения. Из-за беспорядков в аэропорту отменили 67 рейсов.

Кроме того, сторонники отделения Каталонии от Испании также заблокировали некоторые улицы в центре Барселоны и входы в несколько станций метро.

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