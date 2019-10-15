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Espreso.tvОбществоЛатвия конфисковала более $30 млн, связанных с украинскими экс-чиновниками времен Януковича

Латвия конфисковала более $30 млн, связанных с украинскими экс-чиновниками времен Януковича

Суд в Латвии принял решение о конфискации более $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, которые были у власти при президенте Викторе Януковиче

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации.

"Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи. Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне", - отмечают в ГПУ.

  • 24 января 2019 года районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. Суд признал Януковича виновным по статье "государственная измена". Также судья объявил, что сторона обвинения доказала, что Янукович способствовал России в ведении агрессивной войны против Украины. Прокуратура требовала для Януковича максимального срока наказания - 15 лет лишения свободы.
  • Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.
  • 24 сентября адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что Янукович планирует вернуться в Украину. Кроме того, адвокат сообщил, что Европейский суд отменил санкции, наложенные на экс-президента.
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