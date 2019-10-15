Глава Нацбанка летит в США на собрание МВФ
15 октября, 2019, 14:30
Глава Национального банка Украины Яков Смолий 15 октября отбывает в Вашингтон для участия в Ежегодном собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Также в собрании также примут участие первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, заместитель председателя - Дмитрий Сологуб.
Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка проходить в течение 14-20 октября 2019 года.
Отмечено, что во время Ежегодного собрания украинская делегация проведет ряд рабочих встреч с представителями МВФ, Всемирного банка, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков, а также двусторонние встречи с руководителями ряда центробанков.
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