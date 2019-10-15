Евро-2020: расписание матчей и трансляций вторника
15 октября, 2019, 13:30
15 октября будут сыграны заключительные 9 матчей 8-го тура отбора на Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Отборочный турнир Евро-2020, 8-й тур
15 октября
Группа D
21:45 Швейцария - Ирландия "Футбол 2"
21:45 Гибралтар - Грузия
Группа F
21:45 Швеция - Испания "Футбол 1"
21:45 Румыния - Норвегия
21:45 Фарерские острова - Мальта
Группа G
21:45 Израиль - Латвия
Группа J
19:00 Финляндия - Армения "Футбол 1"
21:45 Лихтенштейн - Италия
21:45 Греция - Босния и Герцеговина
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