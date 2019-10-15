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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций вторника

Евро-2020: расписание матчей и трансляций вторника


фото: UEFA
15 октября будут сыграны заключительные 9 матчей 8-го тура отбора на Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отборочный турнир Евро-2020, 8-й тур

15 октября

Группа D

21:45 Швейцария - Ирландия "Футбол 2"

21:45 Гибралтар - Грузия

Группа F

21:45 Швеция - Испания "Футбол 1"

21:45 Румыния - Норвегия

21:45 Фарерские острова - Мальта

Группа G

21:45 Израиль - Латвия

Группа J

19:00 Финляндия - Армения "Футбол 1"

21:45 Лихтенштейн - Италия

21:45 Греция - Босния и Герцеговина

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