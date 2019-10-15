Евро-2020: какие команды вместе с Украиной уже вышли в финальную часть

15 октября, 2019, 13:10

Вместе со сборной Украины в групповой раунд Евро-2020 вышли еще четыре национальных команды

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Во вчерашнем матче против сборной Португалии национальная команда Украины гарантировала себе выход в групповой этап Евро-2020, теперь украинцев ждет заключительный поединок против сборной Сербии и жеребьевка самого турнира, которое состоится 30 ноября, в Бухаресте.

Кроме Украины участие в Евро-2020 гарантировали себе сборные Бельгии, Италии, России и Польши. Также сегодня этот список может пополнить национальная команда Испании и Ирландии.

В групповом раунде Евро-2020 примут участие 24 сборных, а финал состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.