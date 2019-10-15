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Espreso.tvОбществоЭто могут быть наши партнеры, - Верещук об участниках акции "Нет - капитуляции!"

Это могут быть наши партнеры, - Верещук об участниках акции "Нет - капитуляции!"

Участники акции "Нет - капитуляции!" могут быть партнерами власти

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

Она ответила на вопрос об оценке массовых акций протеста, которые состоялись в центре Киева 14 октября на День защитника Украины.

"А кто такая улица тогда? Эти люди (участники массовых протестов - ред.) - это не наша оппозиция. Если у нас цель - восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины как унитарного, независимого и субъектной государства, то улица не может быть оппозицией. Это могут быть наши партнеры, те люди, с которыми мы должны и можем вести диалог ", - сказала Верещук.

  • Напомним, что глава политической партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий на вече "Нет - капитуляции!" выступил с ультиматумом к президенту Владимиру Зеленскому и его команде.
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