Это был ветеранский вечер, - Верещук о Гончаруке на концерте "Топора Перуна"

15 октября, 2019, 21:55

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала появление премьер-министра Алексея Гончарука на вечере ветеранов, где выступал музыкальный коллектив правого движения "Топор Перуна"

Об этом она заявила в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко, передает Еспресо.TV

"Это был вечер благотворительный, средства пошли на благотворительную акцию. Премьер был в свое свободное от работы время, это было воскресное время, он был вместе с министром по делам ветеранов госпожой Оксаной Колядой. Они пришли, они не танцевали, не поддерживали лозунги. Они поздравили и поблагодарили", - сказала нардеп.

Она добавила, что на концерте были разные люди, но все они причастны к защите Украины.

"Так правильно делать, когда люди принимали участие в боевых действиях, когда несли самопожертвование. В данном случае, мы должны различать, когда мы называем "неонацистами". Если там кто-то, я читала разные источники, и имеет определенные обвинения относительно себя, их взглядов, их призывов. Но в целом - это был благотворительный ветеранский вечер и приглашение принял премьер-министр Гончарук ", - подытожила Верещук.