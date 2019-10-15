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Espreso.tvОбществоЭто был ветеранский вечер, - Верещук о Гончаруке на концерте "Топора Перуна"

Это был ветеранский вечер, - Верещук о Гончаруке на концерте "Топора Перуна"


фото: uatv.ua
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала появление премьер-министра Алексея Гончарука на вечере ветеранов, где выступал музыкальный коллектив правого движения "Топор Перуна"
Об этом она заявила в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко, передает Еспресо.TV.
 
"Это был вечер благотворительный, средства пошли на благотворительную акцию. Премьер был в свое свободное от работы время, это было воскресное время, он был вместе с министром по делам ветеранов госпожой Оксаной Колядой. Они пришли, они не танцевали, не поддерживали лозунги. Они поздравили и поблагодарили", - сказала нардеп.
 
Она добавила, что на концерте были разные люди, но все они причастны к защите Украины.
 
"Так правильно делать, когда люди принимали участие в боевых действиях, когда несли самопожертвование. В данном случае, мы должны различать, когда мы называем "неонацистами". Если там кто-то, я читала разные источники, и имеет определенные обвинения относительно себя, их взглядов, их призывов. Но в целом - это был благотворительный ветеранский вечер и приглашение принял премьер-министр Гончарук ", - подытожила Верещук.
  • Напомним, что Алексей Гончарук посетил ветеранский вечер ко Дню защитника. В сети состоялось бурное обсуждение относительно того, должег ли чиновник посещать выступления групп с четкой ультранационалистической позицией.

 

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