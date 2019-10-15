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Espreso.tvМирЭкс-советник Помпео будет свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте, - CNN

Экс-советник Помпео будет свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте, - CNN


фото: reuters
Бывший старший советник госсекретаря США Майка Помпео - Майкл МакКинли - даcт показания в Конгрессе США в среду, 16 октября

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Майкл МакКинли, бывший советник Государственного департамента, который подал в отставку на прошлой неделе, должен свидетельствовать в среду перед комитетами Конгресса, ведущего расследование по импичменту (Трампа - ред.)", - говорится в сообщении.

Ранее американские СМИ писали, что МакКинли оставил свой пост из-за того, что Помпео не поддержал публично дипломатов, вовлеченных в скандал вокруг Украины.

"МакКинли и другие были разочарованы отсутствием у Помпео публичной поддержки дипломатов, которых просили дать показания перед Палатой в рамках расследования импичмента президента Трампа", - отмечается в публикации.

Слушания МакКинли пройдут в закрытом режиме. При этом один из собеседников подчеркнул, что бывший сотрудник Госдепа был вызван в Конгресс без выдачи повестки.

Выступление МакКинли в Конгрессе станет одним из серии слушаний бывших и действующих сотрудников администрации Дональда Трампа, запланированных на эту неделю.

В понедельник перед Конгрессом свидетельствовала Фиона Хилл, которая занимала должность старшего директора Совета нацбезопасности по вопросам России и Евразии.

На четверг запланированы слушания американского посла в ЕС Гордона Сондленда.

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