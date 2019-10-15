Дженнифер Энистон появилась в Instagram

15 октября, 2019, 19:02

Голливудская актриса, известная по телесериалу "Друзья" и рядом других ролей, зарегистрировалась в одной из самых популярных соцсетей

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на аккаунт звезды.

Сейчас в профиле Энистон только одно фото. На фотографии она позирует со своими коллегами по сериалу "Друзья", роль Рейчел Грин в котором принесла ей популярность, награду Золотой глобус и премию Эмми.

Пока в актрисы 215 тыс. подписчиков, но за первые минуты на ее аккаунт подписались более 130 тыс. фолловеров. Вероятно, из-за большого количества желающих и нагрузки на сервер подписаться на звезду пока невозможно.

Интересно, что в прошлом году Энистон заявляла, что соцсети - зло, которое поощряет расцвет нарциссизма. Что заставило звезду изменить мнение, неизвестно.