Депутат Киевсовета объяснил, почему запрет на продажу алкоголя ночью действует вопреки решению суда

15 октября, 2019, 12:50

Решение Киевского городского совета от 2016 о запрете продажи алкоголя в столице ночью, которое Верховный суд признал незаконным, имело рекомендательный характер, а решение от 2018 остается в силе

Об этом рассказал депутат Киевсовета Владислав Михайленко, передает "Укринформ".

"Есть два решения (Киевсовета, - ред.) 2016 и 2018 годов. В 2018 году решение было принято после того, как парламент принял закон, где прописано - предоставить полномочия муниципалитетам ограничивать во времени продажу алкоголя на собственной территории. И это решение о его законности не имеет никаких сомнений, иски в суд не подавались, и его никто не признавал незаконным ", - сказал Михайленко.

Он пояснил, что решение Киевского городского совета от 2016 г. о запрете продажи алкоголя в столице ночью, которое Верховный суд признал незаконным, имело рекомендательный характер.

"Решение Верховного суда касается решения Киевсовета 2016 года, которое имело рекомендательный характер и о котором в свое время Хозяйственный суд уже говорил, что надо признать его незаконным ... И сейчас третья инстанция - кассационная - оставила в силе решение апелляционного суда. Но это все касается решения Киевсовета 2016 года, которое имело рекомендательный характер, так как было принято еще до закона", - подчеркнул депутат Киевсовета.

По его словам, в Киеве и дальше действует решение Киевсовета от 2018 года, которым запрещено продавать алкогольные напитки с 23:00 до 10:00.

"И решение 2016 года, и решение 2018 - остается в законной силе, потому что его никто не отменял. Потому что позиция суда "половинчатая", потому что истец судился с хозяйственной инстанцией, а Хозяйственный суд не может отменять нормативно-правовые акты, он может признавать или не признавать договоры. То есть решение 2016-го м и 2018 года остаётся в силе. Но в любом случае то ограничение, которое действует до сих пор, действует в соответствии с решением 2018 года, которое никто не оспаривал, и нет сомнений в его законности ", - отметил Михайленко.

Напомним, Верховный суд признал незаконным запрет продавать алкоголь ночью