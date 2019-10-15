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Espreso.tvМирBrexit: главный переговорщик ЕС предполагает подписание соглашения в ближайшие дни

Brexit: главный переговорщик ЕС предполагает подписание соглашения в ближайшие дни


фото: REUTERS
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Великобритания и Евросоюз все еще могут заключить соглашение на этой неделе

Об этом он сообщил перед встречей министров ЕС в Люксембурге, сообщает Sky News.

"Наша команда упорно работает. Эта работа была напряженной на протяжении всех выходных и вчерашнего дня. Даже если договориться будет сложно - и становится все сложнее, если быть откровенным - на этой неделе соглашение все-таки возможно", - сказал Барнье.

Как отмечается, если юридический текст соглашения о Brexit будет согласован участниками переговоров на этой неделе, его могут подписать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 17-18 октября, а британские депутаты, возможно, проведут голосование за соглашение уже в субботу.

"Очевидно, любая сделка должна работать для всех - для всей Британии и всего ЕС. Пришло время превратить добрые намерения на юридический текст", - подчеркнул Барнье.

Как сообщалось, королева Соединенного Королевства Елизавета II поддержала намерение главы правительства Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября.

 

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