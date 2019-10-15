Brexit: главный переговорщик ЕС предполагает подписание соглашения в ближайшие дни
Об этом он сообщил перед встречей министров ЕС в Люксембурге, сообщает Sky News.
"Наша команда упорно работает. Эта работа была напряженной на протяжении всех выходных и вчерашнего дня. Даже если договориться будет сложно - и становится все сложнее, если быть откровенным - на этой неделе соглашение все-таки возможно", - сказал Барнье.
Как отмечается, если юридический текст соглашения о Brexit будет согласован участниками переговоров на этой неделе, его могут подписать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 17-18 октября, а британские депутаты, возможно, проведут голосование за соглашение уже в субботу.
"Очевидно, любая сделка должна работать для всех - для всей Британии и всего ЕС. Пришло время превратить добрые намерения на юридический текст", - подчеркнул Барнье.
Как сообщалось, королева Соединенного Королевства Елизавета II поддержала намерение главы правительства Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-